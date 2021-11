Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Graffiti an den Bahnhaltepunkten Löbau und Neugersdorf

Löbau, Neugersdorf (ots)

Die Bundespolizei hat am 17. November in Löbau und Neugersdorf Graffiti-Sachbeschädigungen an den Bahnhaltepunkten aufnehmen müssen.

In Löbau haben unbekannte Täter an einem Pfeiler, an einer Lampe, an einem Dachträger, auf der Streugutkiste, an der Sitzgruppe und am Fahrstuhl jeweils das Wort ZAP in weißer Schrift angebracht. Im Fußgängertunnel wurde der gleiche Schriftzug mit schwarzem Farbspray an der Wand verewigt.

In Neugersdorf hat ein unbekannter Täter mit einem goldfarbenen Faserschreiber auf einem Bahn-Hinweisschild zwei Worte mit einer Größe von etwa 30 x 30 Zentimetern hinterlassen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schätzt den Schaden auf etwa 200,00 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell