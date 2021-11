Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Visum abgelaufen

Weißenberg (ots)

Ein Russe geriet am 17. November 2021 während seiner Durchreise durch Deutschland an der Autobahn 4 bei Weißenberg mit einem abgelaufenen Visum in eine Kontrolle der Bundespolizei.

Der 36-jährige Mann war mit einem Fernreisebus auf dem Weg von Frankreich nach Polen als er um 08:35 Uhr gestoppt wurde. Er wollte sich sein abgelaufenes Visum verlängern lassen.

Somit war er unerlaubt aus Frankreich eingereist und hatte sich seit dem unerlaubt aufgehalten. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und forderte den Russen auf, das Bundesgebiet unverzüglich zu verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell