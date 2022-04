Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand eines Kälberstalles in Berne, OT: Neuenhuntorfermoor

Delmenhorst (ots)

Am 17.04.2022, um 17.50 Uhr, kommt es in einem Kälberstall in der Neuenkooper Straße in Berne (OT: Neuenhuntorfermoor) aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand.

In dem Stall (ca. 8 * 24 Meter) befanden sich ca. 60 - 70 Kälber. 11 Tiere verendeten, weitere Kälber konnten zum Teil verletzt befreit werden. Der Stall wird im weiteren Brandverlauf zerstört. Tierärzte erschienen vor Ort und versorgten die Tiere. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Eingesetzt sind die freiwilligen Feuerwehren Berne, Warfleth, Neuenkoop, Köterende und die Berufsfeuerwehr Oldenburg mit über 100 Mann.

Die Löscharbeiten dauern zur Zeit an.

Aus diesem Grund wurde die Neuenkooper Straße zwischen den Straßen Berner Deich und Köterender Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell