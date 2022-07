Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin am Boden liegend gefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine 56 Jahre alte Frau hat sich bei einem Unfall am Dienstagmittag (05.07.2022) in der Römerstraße schwere Verletzungen zugezogen. Passanten fanden die Radfahrerin gegen 13.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 126 am Boden liegend und verständigten den Notruf. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 56-Jährige aus Degerloch kommend die Römerstraße abwärts unterwegs, wo sie mutmaßlich alleinbeteiligt stürzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

