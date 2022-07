Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer angefahren und schwer verletzt zurückgelassen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (05.07.2022) in der Rüdigerstraße ist ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Der 62-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Pedelec die Rüdigerstraße in Richtung Heidestraße entlang. Auf Höhe der Hausnummer 2 überholte ihn ein bislang unbekannter Autofahrer und stieß beim Wiedereinfädeln mit dem Pedelec-Fahrer zusammen der daraufhin stürzte. Der Autofahrer fuhr anschließend davon und ließ den schwer verletzten Mann zurück. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den 62-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen VW Golf der Baureihe 7 oder 8 oder um einen VW Polo GTI handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

