POL-S: Lebensgefährliche Verletzungen nach Sturz

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagabend (05.07.2022) eine brennende Mülltonne an der Haldenrainstraße gelöscht, die Unbekannte offenbar zuvor in Brand gesetzt hatten. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte gegen 23.20 Uhr die brennende, 500 Liter umfassende Papiermülltonne, die an der Hauswand des Hallenbads stand und ...

