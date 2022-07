Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Nachtrag zu Gebäudebrand mit mehreren verletzten Personen vom 30.06.2022

Ludwigsburg (ots)

Am 30.06.2022 war es in Gerlingen zum Brand eines Gebäudes in der Rosenstraße gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5262201). Der Brand hatte vor allem die über 100 Einsatzkräfte der eingesetzten Feuerwehren rund 20 Stunden lang beschäftigt, insbesondere da das Feuer sich im leicht brennbaren Zwischenboden rasch ausbreitete und es daher erforderlich wurde, den Dachstock sowie das zweite Obergeschoss für die Löscharbeiten komplett abzutragen. Die Ermittlungen des zuständigen Polizeipostens Gerlingen zur Brandursache dauern an, gestalten sich jedoch aufgrund der genannten Umstände schwierig. Aktuell wird geprüft, ob auch die noch stehenden, stark beschädigten und derzeit nicht zugänglichen Teile des Gebäudes vollständig abgerissen werden müssen. Insgesamt ist von einem Sachschaden von mindestens einer Million Euro auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell