Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 20:00 Uhr und Montag 04:35 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Gottlieb-Daimler-Straße in Pleidelsheim zu und brachen in eine Firma ein. Über ein Fenster stiegen die Täter in den Gebäudekomplex ein und brachen im Inneren eine Stahltüre auf. Nachdem sie auch zwei Bürotüren aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob die Täter Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bislang ist die Höhe des Sachschadens noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell