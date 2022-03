POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Unfallverursacher nach Zusammenstoß flüchtig

Bergisch Gladbach (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt befuhren Polizeibeamte am Montag (21.03.) gegen 14:45 Uhr die Dr. Müller-Frank-Straße in Fahrtrichtung Moitzfeld. An einer Kreuzung kam ihnen der 53-jährige Mofa-Fahrer entgegen. Die Beamten stellten fest, dass an dem Mofa kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Für eine ausführliche ...

mehr