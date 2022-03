Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf verkehrsunsicherem Mofa unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt befuhren Polizeibeamte am Montag (21.03.) gegen 14:45 Uhr die Dr. Müller-Frank-Straße in Fahrtrichtung Moitzfeld. An einer Kreuzung kam ihnen der 53-jährige Mofa-Fahrer entgegen. Die Beamten stellten fest, dass an dem Mofa kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Für eine ausführliche Fahrzeugkontrolle wurden Kollegen des Verkehrsdienstes hinzugerufen.

Diese stellten bei ihrer Inaugenscheinnahme fest, dass das Mofa unter anderem nicht über einen funktionierenden Tachometer verfügt. Zudem verlor das Fahrzeug an mehreren Stellen Öl und Betriebsstoffe und auch die Bremskraft war nicht ausreichend vorhanden.

Des Weiteren lagen den Polizeibeamten Hinweise vor, die auf eine unerlaubte Geschwindigkeitserhöhung hindeuteten. Der 53-Jährige räumte schließlich ein, dass er das Mofa auch ungedrosselt fahren könne. Dadurch handelte es sich nun mindestens um ein fahrerlaubnispflichtiges Kleinkraftrad. Ebenfalls bestätigte er, aktuell keinen gültigen Führerschein zu besitzen.

Das Mofa wurde aufgrund der erloschenen Betriebserlaubnis und zur Feststellung der Höchstgeschwindigkeit sichergestellt. Auf den Bergisch Gladbacher kommen nun mehrere Anzeigen zu. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell