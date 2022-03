Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Fußgänger auf Parkplatz angefahren und lebensgefährlich verletzt

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (21.03.) ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Tente zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, als ein Fußgänger von einem Pkw erfasst wurde.

Ein 78-jähriger Wermelskirchener ging nach dem Einkaufen zu Fuß über den Parkplatz eines Discounters in Tente und blieb kurz stehen. In diesem Moment kam ein 85-jähriger Burscheider mit seinem Opel auf den Parkplatz gefahren, übersah den Mann und fuhr mit der vorderen linken Fahrzeugecke gegen ihn. Der Fußgänger wurde am Bein getroffen und stürzte auf den Kopf. Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst sowie die Polizei.

Ein Rettungshubschrauber wurde wenig später angefordert, um den Verletzten in eine Kölner Klinik zu transportieren. Nach Angaben des behandelnden Notarztes bestand zu diesem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes und die anschließende Unfallaufnahme wurde für rund 2 Stunden ein Teil des Parkplatzes abgesperrt. (ct)

