POL-RBK: Overath - Raub auf Tankstelle

Odenthal (ots) - Am vergangenen Freitag (18.03.) kam es zu einem Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte am Telefon, bei dem ein Rentner-Paar aus Odenthal-Glöbusch um Gold im Wert von 27.000 Euro betrogen wurde. Gegen 14:00 Uhr bekamen die beiden Senioren einen Anruf, bei dem sich eine junge weinende Frau meldete, welche sich als die Tochter ausgab. Sie gab an, einen ...

