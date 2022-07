Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Geschädigte/r eines Unfalls gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen ein Verkehrsunfall, zu dem das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, noch den oder die Geschädigte/n sucht. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer beschädigte beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten BMW. Hierbei beschädigte er den BMW im Bereich der rechten Front. Nachdem der 18-Jährige eine gewisse Wartezeit verstreichen ließ, klemmte er seinen Namen und seine Erreichbarkeit an den BMW und verließ den Unfallort. Als sich bis zum Folgetag niemand bei ihm meldet, zeigte er den Unfall nachträglich bei der Polizei an.

