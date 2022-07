Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 16:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Opel-Lenker musste verkehrsbedingt an der rotzeigenden Ampel auf dem Linksabbiegesteifen zum Bahnhof anhalten. Eine heranfahrenden 54-jährige Ford-Lenkerin bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab und ordnete sich hinter dem bereits stehenden Opel ein. Ein 57-jähriger Mercedes-Lenker erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Ford auf und schob diesen auf den stehenden Opel. Durch den Aufprall wurde der Mercedes nach links abgewiesen und kam auf der begrünten Fahrbahntrennung zum Stehen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 57-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Er musste sich anschließend in einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Opel des 27-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 8.000 Euro.

