POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Ludwigsburg (ots) - Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Sonntag gegen 19:45 Uhr in der Carl-Schmicke-Straße in Leonberg (Eltingen). Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter 25-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad gegen einen in der Straße geparkten VW. In der Folge stürzte er und zog sich leichte Schürfwunden zu. Anschließend fuhr er davon. Aufgrund ...

mehr