POL-LB: Leonberg: Gefährdung des Straßenverkehrs durch stark alkoholisierten Fahrradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Sonntag gegen 19:45 Uhr in der Carl-Schmicke-Straße in Leonberg (Eltingen). Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter 25-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad gegen einen in der Straße geparkten VW. In der Folge stürzte er und zog sich leichte Schürfwunden zu. Anschließend fuhr er davon. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Mann gegen 21:00 Uhr in der Gerhard-Hauptmann-Straße angetroffen werden. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der junge Mann unter starkem Alkoholeinfluss stand, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

