Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsschild beschädigt

Zeugen nach Unfallflucht beschädigt

Kalkar-Niedermörmter (ots)

Am Samstagmittag (19. Februar 2022) gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Rheinstraße (L8) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, zu dem die Polizei nun weitere Zeugen sucht. Anwohner konnten sehen, wie ein silberfarbener 3er BMW mit Schrägheck, der in Richtung Kalkar unterwegs war, nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem Verkehrszeichen kollidierte und auch einen Weidenzaun touchierte. Der Wagen soll mit vier bis fünf Personen besetzt gewesen sein, drei von ihnen stiegen nach dem Unfall aus. Die jungen Männer sammelten offenbar Fahrzeugteile an der Unfallstelle kurz vor der Einfahrt zum Mühlenhof auf und filmten die Szenerie mit einem Smartphone. Sie seien alle dunkel gekleidet gewesen sein und hatten schwarze Haare. Anschließend stiegen die Personen wieder ein und der Wagen, der durch den Unfall vermutlich auch beschädigt wurde, fuhr weiter in Richtung Kalkar. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem BMW machen oder hat ein Video des Sachverhaltes gesehen? Ist der Wagen vielleicht jemandem durch seine Fahrweise aufgefallen? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Kleve unter 02821 5040. (cs)

