Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Einfamilienhauses ---Nachtrag---

Langenbach bei Kirburg (ots)

Am Montag, 06.12.21, gg. 21:20 Uhr, wurden die Feuerwehren der VG Bad Marienberg zum Brand eines Einfamilienhauses in Langenbach bei Kirburg, Betzdorfer Straße, alarmiert. Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Obergeschosse des Einfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden, der Brandschaden beläuft sich im 6-stelligen Bereich. Hinweise zur Brandursache können derzeit nicht angeführt werden. Die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei in Montabaur übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell