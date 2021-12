Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur/ Horressen - Diebstähle hochwertiger E-Bikes

Montabaur (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, dem 02.12.2021 kam es in Montabaur-Horressen, zu mehrfachen Einbrüchen in Garagen und Gartenhütten. Entwendet wurden durch Unbekannte hochwertige E-Bikes verschiedener Marken. In einem Fall konnten anhand von Videoaufzeichnungen drei Personen beim unberechtigten Betreten eines Grundstückes festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeug*innen, die verdächtigte Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Rufnummer: 02602 9226-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell