Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Einfamilienhauses ---- Erstmeldung ----

Langenbach bei Kirburg (ots)

Am heutigen Tage, gg. 12:21 Uhr, wurden die Rettungskräfte zu einem Brandgeschehen in 57520 Langenbach bei Kirburg, Betzdorfer Straße, alarmiert. Demnach steht dort der Dachstuhl eines Hauses in Brand. Aktuell ist die Feuerwehr noch im Einsatz, es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell