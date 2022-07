Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Vandalismus in Sporthalle einer Grundschule

Ludwigsburg (ots)

Zwei aufmerksame Zeugen stellten am Samstagabend gegen 19:15 Uhr an einer Sporthalle einer Grundschule in der Ulmer Straße in Tamm fest, wie aus einem Fenster Papierhandtücher geworfen wurden. Kurz darauf konnten sie zwei 12- und 13-jährige Kinder feststellen und festhalten. Ein weiteres Kind rannte zunächst noch davon. Gegenüber einer hinzugerufenen Polizeistreife gaben die beiden Kinder an, dass sie von älteren Jugendlichen unter Vorhalt eines Messers gezwungen wurden, die Sporthalle zu betreten. Nachdem jedoch das weitere Kind wieder zurück zur Sporthalle kam, bestätigte dieses die zuvor aufgetischte Geschichte seiner beiden Mitstreiter nicht. Eine Nachschau in der Halle ergab, dass sämtliche Abflüsse der Waschbecken mit Papierhandtüchern verstopft und die Wasserhähne aufgedreht wurden. So stand bereits der gesamte Boden der Sanitärraume bis zum Eingangsbereich der Sporthalle unter Wasser. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Kinder wurden anschließend in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell