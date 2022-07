Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 31-jähriger Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Sonntagabend gegen 19:25 Uhr in Bietigheim-Bissingen auf der Landesstraße 1110 alleinbeteiligt verunfallte. Der 31-Jährige fuhr aus Richtung Untermberg kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen. In einer Rechtskurve verlor er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad. Zunächst fuhr der 31-Jährige mit seinem Zweirad über die Gegenfahrspur und kollidierte anschließend vermutlich mehrfach mit der links neben der Fahrbahn befindliche Weinbergmauer. Nach rund 70 Metern kam er schlussendlich mit seinem Motorrad zu Fall. Er kam schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus., Auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich in die Rettungsmaßnahmen mit eingebunden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden., Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße gesperrt werden, es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

