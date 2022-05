Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 58-Jähriger nach Unfall verstorben

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Der 58-Jährige, der am Sonntagabend (29.05.2022) in der Liebknechtstraße aufgrund eines medizinischen Notfalls verunfallt ist (siehe https://t1p.de/na3xi), ist am Montagnachmittag (30.05.2022) in einem Stuttgarter Krankenhaus verstorben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell