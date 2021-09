Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Androhung von Straftaten an Berufsschule

Bad Segeberg (ots)

Donnerstagvormittag (09.09.2021) hat ein Unbekannter einen Amoklauf in der Berufsschule in der Moorbekstraße in Norderstedt angedroht.

Die Schulleitung des Berufsbildungszentrums informierte um 10:41 Uhr die Kooperative Leitstelle West in Elmshorn.

Zahlreiche Polizeikräfte sicherten daraufhin das Gebäude.

Nachdem sich eine Gefährdung nicht bestätigen ließ, wurde der Einsatz um kurz nach 13 Uhr beendet.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen Unbekannt aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell