Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 35-Jähriger mit Flasche angegriffen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Montagabend (30.05.2022) hat ein 50-Jähriger leichte Verletzungen erlitten, sein 35-jähriger Kontrahent ist dabei schwer verletzt worden. Der 35-Jährige war gegen 20.00 Uhr in der Schwabengalerie unterwegs. Er wollte das Einkaufszentrum gemeinsam mit seiner 36-jährigen Begleiterin in Richtung Rathausplatz verlassen, als ihn ein 50 Jahre alter Mann unvermittelt mit einer Flasche angegriffen haben soll. Mehrere Passanten wählten daraufhin den Notruf. Die Beamten nahmen den 50-Jährigen, den ein Zeuge verfolgt hatte, kurze Zeit später in seiner naheliegenden Wohnung vorläufig fest. Alarmierten Rettungskräfte brachten beide Männer zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 50-Jährigen wieder auf freien Fuß. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die beiden Männer kurz vor der Auseinandersetzung einen verbalen Streit in einem Geschäft gehabt. Die Ermittlungen dauern an.

