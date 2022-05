Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Diebe festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (29.05.2022) drei Männer im Alter von 16, 28 und 37 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, ein Auto an der Gablenberger Hauptstraße aufgebrochen und zwei darin befindliche Rucksäcke gestohlen zu haben. Die Männer sollen zwischen 03.45 Uhr und 06.45 Uhr die Seitenscheibe eines Skodas eingeschlagen und anschließend die beiden Rucksäcke, in welchen sich unter anderem Bekleidung und ein Laptop befanden, gestohlen haben. Nachdem der Eigentümer des Laptops eine Online-Standortsuche veranlasst hatte, lokalisierten alarmierte Polizeibeamte die drei Männer in einer nahegelegenen Gaststätte, beschlagnahmten das weitere aufgefundene Diebesgut und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Die 16- und 28-Jährigen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der 37 Jahre alte algerische Staatsangehörige wird im Laufe des Tages (30.05.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell