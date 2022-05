Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Tatverdächtiger nach Schlägerei flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (28.05.2022) fünf Männer im Alter zwischen 24 und 27 Jahren vorläufig festgenommen, die in der Hauptstätter Straße an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen. Eine 23 Jahre alte Frau geriet gegen 05.15 Uhr vor einer Gaststätte in einen Streit mit einer sechsköpfigen männlichen Personengruppe, in deren Verlauf sie von einem der Männer geschlagen worden sein soll. Als ihre beiden Begleiter im Alter von 20 und 40 Jahren zur Hilfe eilten, wurden auch sie angegriffen. Während alarmierte Rettungskräfte sich um die beiden Begleiter sowie einen 24-jährigen Tatverdächtigen kümmerten und sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser brachten, flüchteten seine fünf Komplizen in Richtung Steinstraße. Nur kurze Zeit später entdeckten Polizeibeamte die flüchtende Personengruppe im Bereich der Stein-/Breitestraße und nahmen vier der Tatverdächtigen im Alter von 25, 26, 27 und 27 Jahren vorläufig fest; einem weiteren Verdächtigen, zu dem keine nähere Beschreibung bekannt ist, gelang die Flucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Männer wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

