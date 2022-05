Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gegen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Infolge eines medizinischen Notfalls ist ein 58-jähriger Mann am Sonntagabend (29.05.2022) in der Liebknechtsstraße gegen einen Baum gefahren. Der 58 Jahre alte Mercedes-Fahrer war gegen 18.50 Uhr in der Behringstraße in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs, als er offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verlor. Er überfuhr infolgedessen zunächst eine Verkehrsinsel samt Schild im Kreuzungsbereich. Anschließend fuhr er auf der Gegenfahrbahn geradeaus in die Liebknechtstraße weiter, wo er schließlich in der angrenzenden Böschung gegen einen Baum prallte und zum Stehen kam. Ersthelfer zogen den Mann aus seinem Fahrzeug und reanimierten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese brachten den 58-Jährigen, der in Lebensgefahr schwebt, zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

