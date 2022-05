Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen (29.05.2022) in einen Lebensmittelmarkt an der Wallensteinstraße eingebrochen und haben Zigaretten erbeutet. Ein Anwohner beobachtete, wie drei Unbekannte gegen 03.30 Uhr die Scheibe des Geschäftes einwarfen. Während zwei der Männer offenbar Schmiere standen, stieg einer der Täter durch das Loch und stahl Zigaretten von unbekanntem Wert. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Mönchfeld. Alle drei waren schwarz gekleidet, hatten die Kapuzen über den Kopf gezogen und waren etwa 170 bis 180 Zentimeter groß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell