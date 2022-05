Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen und beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (28.05.2022) einen Roller aus der Bilfingerstraße und am Samstag oder Sonntag (29.05.2022) einen Roller aus der Gundelsheimer Straße gestohlen. An der Bilfingerstraße stahlen die Diebe zwischen Freitag (27.05.2022), 22.00 Uhr und 09.00 Uhr einen weißen Roller der Marke Sanyang auf unbekannte Weise. Passanten entdeckten den beschädigten Roller am Sonntag in der Nähe und riefen die Polizei. Ein weiterer Passant fand am Sonntagmittag gegen 12.00 Uhr, an einer Böschung an der Züttlinger Straße einen blauen Roller der Marke Xiamen Xiashing. Alarmierte Polizeibeamte ermittelten, dass der Roller zwischen 20.00 Uhr und 12.00 Uhr aus der Gundelsheimer Straße gestohlen worden war. Die Täter knackten dabei das Lenkradschloss. Zeugen werden gebeten, sich im Fall der Bilfingerstraße unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße und im Fall der Gundelsheimer Straße unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell