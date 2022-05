Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (27.05.2022) in Stuttgart-Feuerbach eine Passantin sexuell belästigt. Die 43 Jahre alte Frau ging gegen 14.00 Uhr von der Stadtbahnhaltestelle Föhrichstraße den Triebweg entlang, als ihr ein unbekannter junger Mann begegnete, der an seinem erigierten Geschlechtsteil manipulierte. Als sie an ihm vorbeigelaufen war, schlug er ihr mit der Hand auf das Gesäß. Bei dem Unbekannten handelt es ich um einen zirka 15 bis 18 Jahre alten und 170 bis 180 Zentimeter großen Mann mit gebräunter Haut und dunkelbraunen lockigen Haaren. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze weite Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

