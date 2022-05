Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 59-jähriger Mann wurde am Freitag (27.05.2022) gegen Mitternacht Opfer eines Raubs. Der 59-Jährige wurde im Akademiegarten von zwei unbekannten Männern von hinten umgestoßen und mehrfach geschlagen. Dabei nahmen sie ihm sein Bargeld ab und flüchteten anschließend in Richtung Staatstheater. Beide Männer waren etwa 35 Jahre alt, zirka 170 cm groß, hatten eine normale Figur und kurze dunkle Haare. Der Haupttäter sprach mit einem unbekannten Akzent, trug eine Mütze und eine Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

