Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Gartenhauseinbruch erwischt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind am Freitagnachmittag (27.05.2022) bei einem Gartenhausaufbruch entdeckt worden und geflüchtet. Ein 80 Jahre alter Gartenpächter war gegen 16.30 Uhr auf dem Weg in seinen Schrebergarten, als er zwei augenscheinliche Kinder auf seinem Grundstück sah, die sofort die Flucht in Richtung Solferinoweg ergriffen. Der 80-Jährige stellte daraufhin fest, dass sein Gartenhaus aufgebrochen war und Werkzeuge, darunter ein Hammer, zwei Äxte und zwei Sägen im Gesamtwert von rund 200 Euro fehlten. Die beiden Verdächtigen sollen etwa zehn bis elf Jahre alt und schlank gewesen sein sowie hellbraune oder dunkelblonde Haare gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell