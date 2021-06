Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 45-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe in die Luft: Schnelle Festnahme durch in der Innenstadt eingesetzte Polizeikräfte

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Beamte der Bereitschaftspolizei, die am gestrigen Dienstag in der Kasseler Innenstadt zur Bekämpfung der Straßenkriminalität eingesetzt waren und dort Präsenz zeigten, gelang am Abend die schnelle Festnahme eines Mannes mit Schusswaffe. Gegen 20:50 Uhr hatte ein Zeuge über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Mann mit einer Schusswaffe am Lutherplatz in die Luft geschossen haben soll. Die Beamten der Kasseler Bereitschaftspolizei nahmen nur wenige Augenblicke später einen 45-Jährigen aus Kassel im Bereich Mauerstraße / Hedwigstraße fest und fanden bei ihm eine im Hosenbund steckende, durchgeladene Schreckschusswaffe. Der bereits bestens bei der Polizei bekannte Festgenommene gab zu, mit der Pistole am Lutherplatz in die Luft geschossen zu haben. Andere Personen sollen sich laut des Zeugen zu dieser Zeit nicht in der Nähe aufgehalten haben. Die Waffe stellten die Beamten sicher. Der 45-Jährige musste eine Streife des Polizeireviers Mitte für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen "Unerlaubten Führens von Schusswaffen" und "Schießens außerhalb von Schießständen" ermittelt.

