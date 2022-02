Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Die Abteilungsleiterin 2 der Polizeidirektion Lüneburg, Christiane Röttgers, wird in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Nach fast 17 Jahren Leitung der Abteilung 2 der Polizeidirektion Lüneburg verabschiedete Polizeipräsident Thomas Ring die Leitende Regierungsdirektorin Christiane Röttgers am vergangenen Freitag im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Dieser besondere Anlass fand coronabedingt leider nur in hybrider Form statt. Die Inspektions- und Dezernatsleitungen sowie langjährige Weggefährten schalteten sich digital dazu.

Nichtdestotrotz gestaltete der Polizeipräsident die Verabschiedung seiner Abteilungsleiterin dem Anlass entsprechend würdig: "Ich danke Christiane Röttgers für ihren langjährigen und wirkungsvollen Einsatz hier in der Polizeidirektion Lüneburg. Trotz enormer Verantwortung und hohen Belastungen hat sie all ihre Aufgaben erfolgreich gemeistert. Dabei hat Christiane Röttgers stets das nötige Stehvermögen bewiesen. Nicht nur diese Eigenschaft, sondern vor allem auch ihr hohes Maß an sozialer Kompetenz, führten zu einer hohen Anerkennung bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern."

Christiane Röttgers blickt auf eine lange und beispielhafte Karriere als Juristin zurück. Nach erfolgreichem Jurastudium fand sie im Jahr 1990 zunächst Verwendung im höheren Dienst im Amt für Agrarstruktur in Lüneburg. Im Jahr 1992 erfolgte ein Wechsel zur damaligen Bezirksregierung Lüneburg. Dort war die Juristin als Dezernentin und Dezernatsleiterin tätig. Gute zwölf Jahre später übernahm sie zum 1. November 2004 die Leitung des Dezernats "Recht" bei der Polizeidirektion Lüneburg. Seit dem 1. Oktober 2005 war Christiane Röttgers Abteilungsleiterin 2 in der Polizeidirektion Lüneburg.

Nach "Highlights" aus ihrem beruflichen Werdegang gefragt, erinnert sich Frau Röttgers - neben vielen versammlungsintensiven Castortransporten im Wendland - an das Jahr 2007. In dieser Zeit erfolgte anlässlich des damaligen G8-Gipfels in Heiligendamm eine Abordnung ihrerseits nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort war sie zuständig für die Leitung des Stabsbereichs Versammlungen. Mehr als 30.000 Versammlungsteilnehmende bei einer einzigen Versammlung waren zu diesem Zeitpunkt nichts Ungewöhnliches. Gerichtsverfahren wurden unter anderem durch Frau Röttgers bis hin zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erfolgreich geführt. Dieser Meilenstein in ihrem beruflichen Werdegang bringt unter anderem zum Ausdruck, welch außerordentliche und exzellente Arbeit Christiane Röttgers in den vergangenen fast 17 Jahren für die Polizeidirektion Lüneburg geleistet hat.

Zum Abschluss verabschiedete sich Christiane Röttgers bei ihren Kolleginnen und Kollegen sowie bei ihren Weggefährten: "Zu Beginn meines beruflichen Werdeganges hätte ich mir nie träumen lassen mal bei der Polizei zu arbeiten - diesen Schritt habe ich jedoch nie bereut. Vor allem die Zusammenarbeit mit ganz vielen tollen Kolleginnen und Kollegen habe ich hierbei genossen. Für mich stand bei allen Entscheidungen stets der Mensch im Mittelpunkt. Das ist wohl der wichtigste Grund, weshalb ich mich nun zufrieden in den Ruhestand verabschieden kann."

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell