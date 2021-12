Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Ulrich Constabel zum Kriminaloberrat befördert!

Lüneburg (ots)

Überraschung für den Leiter des Polizeikommissariats Lüchow Ulrich Constabel. Die Behördenleitung der Polizeidirektion Lüneburg lockte den 61-jährigen unter einem Vorwand in das Behördenzentrum nach Lüneburg. Dort wurde dem Kommissariatsleiter ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk übergeben: Die Ernennungsurkunde zum Kriminaloberrat.

Dies stellt ein Novum dar. Erstmals ist ein Angehöriger der Polizeidirektion Lüneburg auf Grundlage der Neuerung des niedersächsischen Beamtengesetzes befördert worden. Demnach ist es für Führungskräfte nun möglich in den höheren Dienst ohne Prüfungserfordernis aufzusteigen. Voraussetzung für diesen Aufstieg sind in erster Linie langjährige umfassende berufliche Erfahrungen sowie hervorragende dienstliche Leistungen in Führungsfunktionen.

"Ich freue mich persönlich sehr, dass Kolleginnen und Kollegen, die über Jahrzehnte ausgezeichnete Arbeit leisten, von der Neuerung profitieren. Mit Ulrich Constabel trifft es in der Polizeidirektion Lüneburg genau den Richtigen!", sagte Polizeipräsident Thomas Ring zu dieser vorweihnachtlichen Feierstunde, die unter 2Gplus-Regelungen stattgefunden hat.

Constabel trat im Jahr 2007 zunächst die Leiterstelle des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Lüchow an. Seit 2012 wurde er wiederholt mit der kommissarischen Leitung des Polizeikommissariates beauftragt. Im November 2018 wurde ihm schließlich die dauerhafte Wahrnehmung dieser Leitungsfunktion übertragen. Dieses Engagement zahlt sich nun aus.

