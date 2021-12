Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Jan Kurzer ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Stade

Lüneburg (ots)

Seit dem 1. Dezember 2021 leitet Polizeioberrat Jan Kurzer die Polizeiinspektion Stade. Zuvor hatte er die kommissarische Leitung der Polizeiinspektion inne, nachdem sein Vorgänger Jörg Wesemann in die Polizeiinspektion Rotenburg gewechselt war. Der Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg Thomas Ring sowie der Polizeivizepräsident Hans-Jürgen Felgentreu ließen es sich nicht nehmen und überreichten am gestrigen Mittwochvormittag in Stade die entsprechende Dienstpostenübertragung an Polizeioberrat Kurzer.

Der Polizeipräsident, Thomas Ring, hierzu: "Ich freue mich, dass sich Jan Kurzer im Bewerbungsprozess durchgesetzt hat. Er kennt sich durch seine Zeit als Leiter des Polizeikommissariats Buxtehude und zuletzt als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) und somit stellvertretendem Chef der gesamten Polizeiinspektion in der Polizeiinspektion Stade bestens aus." Der 50-jährige Jan Kurzer ist verheiratet und wohnt in Buxtehude. Jan Kurzer dazu: "Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe in einem großartigen Team"

Die offizielle Amtseinführung ist- abhängig vom aktuellen Pandemiegeschehen- für Januar 2022 geplant.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell