Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte betrügen 81-Jährige

Stuttgart-Süd (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Freitag (27.05.2022) in Stuttgart-Süd eine 81 Jahre alte Seniorin um Bargeld und Gold im Wert von über Zehntausend Euro betrogen. Eine angebliche Polizeibeamtin rief die 81-Jährige gegen 20.30 Uhr an und teilte ihr mit, dass es in ihrer Wohngegend angeblich vermehrt zu Einbrüchen durch eine Diebesbande kam und ein Notizbuch mit dem Namen der 81-Jährigen, sowie einer Auflistung ihrer Wertsachen gefunden wurde. Die Betrügerin erkundigte sich über vorhandene Wertsachen und teilte ihr ein polizeiliches Aktenzeichen mit, während das Telefondisplay der Seniorin die Notrufnummer 110 anzeigte. Damit gelang es der angeblichen Beamtin, die Seniorin davon zu überzeugen, dass sie in der Folge ihr Geld und ihre Wertsachen gegen 23.00 Uhr an ihrer Haustür an einen vermeintlichen Polizeibeamten übergab. Der Abholer war etwa 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und hatte einen kurzen schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Jogginghose und einer Mütze. Er soll zudem akzentfrei deutsch gesprochen haben. Als die Seniorin am Samstag (28.05.2022) auf einem Stuttgarter Polizeirevier anrief und das falsche Aktenzeichen nannte, flog der Betrug auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell