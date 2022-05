Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Sauna onaniert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann hat am Freitag (27.05.2022) in einem Thermalbad an der Sulzerrainstraße eine 59 Jahre alte Besucherin sexuell belästigt. Die 59-Jährige hielt sich gegen 16.45 Uhr in einer Sauna auf, als der Tatverdächtige hereinkam und zu onanieren begann. Als die Frau den Mann darauf ansprach, hörte er auf. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

