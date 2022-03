Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schwerpunkteinsatz - Die Polizei Dein Freund und Helfer

Soest (ots)

Die Soester Polizei bestreifte am Dienstagnachmittag bis in die Nachtstunden, insbesondere den Bereich des Theodor-Heuss-Parks und den Bereich des Bahnhofs. Im Rahmen ihres Einsatzes wurden 18 Personenkontrollen durchgeführt und sechs Platzverweise ausgesprochen. Während der Streifentätigkeiten wurden die Polizeibeamten durch mehrere ukrainische Familien angesprochen und um Hilfe gebeten. Kommunikationsprobleme waren hierbei nicht ersichtlich, da ein Kommissaranwärter sich mit den Hilfesuchenden in ihrer Landessprache unterhalten konnte. (reh)

