Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220302-1: Ermittlungen zu Brandstiftung an Sattelzugmaschine

Bedburg-Kirchherten (ots)

Die Polizei sucht zur Klärung des Falles einen wichtigen Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch (2. März) gegen 2.15 Uhr versucht, einen in Bedburg-Kirchherten abgestellten Lastwagen in Höhe des Führerhauses in Brand zu setzen. Der 52-jährige Fahrer schlief zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine. Gesucht wird ein Zeuge, der den Fahrer weckte und sich dann entfernte. Dieser wird gebeten, sich umgehend mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 unter Telefon 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.

Die Polizeileitstelle erhielt am Morgen den Notruf eines niederländischen LKW-Fahrers (52), der mit seinem Gespann an einem Feldweg der Straße "Am Kölner Pfädchen" seine Ruhezeit verbrachte. Er soll von einem unbekannten Fahrradfahrer geweckt worden sein. Der Zeuge habe angegeben, dass etwas unter seinem Vorderrad brannte. Der 52-Jährige stieg aus und löschte das Feuer unter dem Spritzschutz und dem Reifen selbst mit Wasser. Der Zeuge, der auf dem Arbeitsweg zu einer Bäckerei gewesen sein soll, fuhr im Anschluss mit seinem Fahrrad weiter, ohne seine Erreichbarkeit zu hinterlassen.

Die Angaben dieses Zeugen sind für die Brandermittler zur Aufklärung der Tat von hoher Bedeutung. Weitere Zeugen, die zur Brandentstehung selbst oder zu einer verdächtigen Person am Führerhaus des LKW vor dem Brand Angaben machen können, werden gebeten, sich ebenfalls umgehend zu melden.

Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell