POL-REK: 220301-3: Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs - Blutprobe

Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (28. Februar) in Erftstadt-Lechenich einen Karnevalisten (24) gestoppt, der mit sehr unsicherer Fahrweise auf einem E-Scooter unterwegs war. Im Gespräch mit dem 24-Jährigen bemerkten die Beamten umgehend deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Daher ordneten die Polizisten eine Blutprobe an, die wenig später auf einer Polizeiwache durch einen Arzt entnommen wurde. Der Alkoholisierte muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Gegen 0.30 Uhr bemerkten die Polizisten auf der Frenzenstraße den Scooterfahrer, der mit deutlichen Schlangenlinien in Richtung Markt unterwegs war. Der Mann hatte erkennbar Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten und musste während der Fahrt mehrfach den Fuß absetzen, um sich zu stabilisieren.

E-Scooter sind rechtlich Kraftfahrzeuge. Wer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss mit diesen Elektrokleinstfahrzeugen unterwegs ist, muss mit einer Blutprobenentnahme und den entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen.

Bereits am Samstagabend (26. Februar) hatten Polizisten in Brühl eine Frau (36) kontrolliert, die mit ihrem E-Scooter gegen 20.30 Uhr auf dem Lupinenweg unterwegs war. Während ein Alkoholtest lediglich einen geringen Wert anzeigte, war der anschließend durchgeführte Drogentest positiv auf den Konsum von Amphetamin. Auch in diesem Fall ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (he)

