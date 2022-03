Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220301-4: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Sperrung von Teilen der B 265 am Nachmittag

Am Montagnachmittag (28. Februar) ist ein Kradfahrer (70) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Laut derzeitigem Sachstand war der 70-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße (B) 265 in Fahrtrichtung Lechenich unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt Blessem sei der Senior dann aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei soll er gegen eine Bordsteinkante gefahren und kurze Zeit später mit dem Motorrad gestürzt sein.

Polizisten und Feuerwehrkräfte sperrten die B 256 in Fahrtrichtung der Bundesautobahn für die Zeit der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (sc)

