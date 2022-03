Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220301-5: Unbekannte stahlen Spachtelmaschinen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Ermittler hoffen auf die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Klärung des Falles.

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (26. Februar) 16 Uhr und Montag (28. Februar) 7 Uhr fünf Spachtelmaschinen aus einem Rohbau im Industriegebiet 2 in Kerpen-Türnich an der Röntgenstraße entwendet. Da aufgrund des Gewichtes und der Vielzahl von einem Abtransport mit einem Lastwagen auszugehen ist, hoffen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragen: "Wer hat auf dem Gelände des künftigen REWE-Zentrallagers am Wochenende Unberechtigte gesehen und kann Angaben zu ihnen machen?".

Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Mitarbeiter der Firma mit Sitz in Düsseldorf sollen nach derzeitigem Sachstand am Samstagnachmittag den Baustellenbereich verlassen und die Maschinen mit Ketten gesichert haben. Montagmorgen stellten sie fest, dass Unbekannte die Ketten durchtrennt und die Baumaschinen entwendet hatten. Der Wert dieser Maschinen, mit denen Putzarbeiten im Rohbau durchgeführt werden sollten, liegt bei mehreren tausend Euro. (bm)

