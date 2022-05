Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstag (28.05.2022) im Bereich des Akademiegartens einen 59 Jahre alten Mann umgestoßen, geschlagen und anschließend ausgeraubt. Der 59-Jährige war gegen 02.30 Uhr vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihn zwei Männer von hinten umstießen, schlugen und nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie stahlen unter anderem über 100 Euro Bargeld, anschließend flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Beide Männer waren etwa 35 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank, hatten dunkle kurze Haare und trugen jeweils einen Bart. Einer der beiden soll eine Jacke sowie eine Mütze getragen haben. Zur Bekleidung des Mittäters ist nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

