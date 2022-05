Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-jährige Frau zu Boden geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (29.05.2022) eine 18 Jahre alte Bekannte in der Theaterpassage angegriffen und versucht ihre Handtasche zu rauben. Der 19-Jährige soll gegen 02.30 Uhr die 18-Jährige in einem Lokal im Bereich des Schlossplatzes aufgesucht und diese offenbar gegen ihren Willen bis zur Theaterpassage gebracht haben. Dort soll er sie mehrfach geschlagen und versucht haben, ihre Handtasche an sich zu nehmen, woraufhin mehrere Passanten eingegriffen haben. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend ohne Beute. Zeugen, insbesondere die Passanten, die eingegriffen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

