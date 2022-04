POL-IZ: 220404.8 Glückstadt: Reifen zerstochen, Zeugen gesucht!

Wilster (ots) - In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Wilster die Beschilderung einer Baustelle am Friedhof entfernt und in einem Gewässer versenkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitag, 23.30 Uhr, bis Samstag, 11.45 Uhr, nahmen Unbekannte die Beschilderung einer Baustelle in der Straße Allee inklusive mehrerer Warnleuchten weg und warfen ...

