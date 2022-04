POL-IZ: 220404.6 Tellingstedt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Itzehoe (ots) - Wieder einmal hat ein Dieb einen Senior während des Einkaufens in einem Itzehoer Supermarkt bestohlen. Der Täter blieb völlig unbemerkt, er erbeutete unter anderem 260 Euro Bargeld. Am Freitag hielt sich der Geschädigte von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr bei Aldi am Langen Peter auf. In dieser Zeit griff sich ein Unbekannter die Geldbörse des Mannes, die er in der Gesäßtasche trug. Eine verdächtige Person ...

