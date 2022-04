POL-IZ: 220404.3 Itzehoe: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Itzehoe (ots) - Krieg in der Ukraine am Rande Europas - als Handelskrieg ist er auch in der Mitte des Kontinents angekommen. "Er schadet allen Beteiligten und kennt keine Sieger", betont Jörg Wiechmann. Für Anleger hat der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) einen guten Rat: Ruhe bewahren - das sei in Zeiten hoher Unsicherheit besonders wichtig. Denn: "Langfristig werden die Aktienkurse weiter steigen." Niemand solle wegen einbrechender Börsen panisch seine ...

