Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220404.2 Kellinghusen: Dame unter Alkoholeinfluss unterwegs

Kellinghusen (ots)

Am Samstagnachmittag hat eine Streife in Kellinghusen eine Autofahrerin kontrolliert, nachdem diese ein Stoppschild nicht beachtet hatte. Wie sich herausstellte, war die Frau nicht nüchtern.

Um 15.35 Uhr war eine 39-Jährige in Kellinghusen mit einem Peugeot unterwegs. Als die Verkehrsteilnehmerin ein Stoppschild missachtete, entschloss sich eine Streife, sie zu überprüfen. Die Beamten hielten die Betroffene auf einem Parkplatz An der Stör an, ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin lieferte einen Wert von 0,69 Promille. Das gerichtsverwertbare Gerät zeigte später 0,64 Promille an, so dass die aus dem Kreis Steinburg Stammende sich nun wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss verantworten muss.

Merle Neufeld

